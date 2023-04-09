日職／吳念庭二軍連3戰敲安好手感 王柏融也有安打
旅日埼玉西武獅隊野手吳念庭二軍出賽維持好手感，今天與火腿隊交手1安2保送，連3場出賽敲安，火腿隊野手王柏融也有敲出安打，火腿隊終場以4比0拿勝。
日本職棒二軍例行賽埼玉西武獅隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，兩隊都有台灣好手在先發打序中，西武隊吳念庭先發扛4棒、守一壘，火腿隊王柏融先發打5棒、守右外野。
吳念庭1局、4局都選到四壞保送上壘，7局敲出中外野方向飛球出局，9局敲出左外野方向二壘打，但隊友沒有延續攻勢，沒有跑回分數；吳念庭今天總計2打數敲出1支安打，選到2次保送，賽後打擊率3成21。
王柏融2局吞下三振，4局球隊1比0領先、1人出局後，敲出中外野方向安打帶起攻勢，火腿隊單局5支安打攻勢串連，拿下3分、奠定勝基。
王柏融6局遭觸身球保送，8局吞下三振，今天總計3打數敲出1支安打，吞下2次三振，賽後打擊率1成25。
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