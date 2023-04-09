中職／開球加了洋蔥 黃絲帶執行長為腦瘤離世獅迷站上投手丘

統一獅隊今天在台南主場進行「英雄開戰，強獅來襲」開幕周最後一場主題賽事，此役賽前邀請黃絲帶執行長蔡文鐘，為天上的獅迷郭建良站上投手丘擔任開球嘉賓。

獅隊今天在台南球場迎戰富邦悍將隊，賽前安排台南高工儀隊帶來精彩操槍儀隊表演，整齊畫一訓練有素的表演，讓球迷認識台南地區各校儀隊學生精精湛演出。

賽前開球儀式加了洋蔥，蔡文鐘為郭建良站上投手丘，郭建良是頭號獅迷，每年都會參與黃絲帶舉辦職棒賽事觀賽活動，來到台南棒球場為獅隊加油，也曾參與7-11一日店長、單車環島、登山活動、小草書屋音樂比賽，與蔡文鐘亦師亦友，兩人一起經歷參與許多活動。

聊起對郭建良的回憶，蔡文鐘透露曾與他計畫挑戰一座海拔高峰，建良也期待著這趟旅程。然而，當他因腦瘤而被醫生拒絕時，他的眼中充滿著失落和無奈，「我拉著他的手，說著『山還在等著我們，只要你痊癒了，我們還可以一起去攀登。』然而，這句話現在卻成了我對他永遠的遺憾。」

去年郭建良到天上當小天使了，但他面對病痛和家人，展現樂觀及挑戰的精神，讓身邊的每一個人都感受到建良的勇敢，而這份精神也完全詮釋為生命而戰的英雄鬥士。今日賽前蔡文鐘為建良站上投手丘，從本壘後方的看台區到投手丘，這段距離帶著建良的勇氣，蔡文鐘與郭建良一起開出漂亮好球，並將他的精神告訴大家，並呼籲大家愛要及時。