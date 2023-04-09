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中職／兄弟打擊陷低潮 平野惠一洋投對策先保密

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊打擊暨內野統籌教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊打擊暨內野統籌教練平野惠一。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今年挑戰衛冕之路起步不順，開季1勝5敗面對的都是洋投，甚至到14日之前恐怕都難要繼續面對「洋投套餐」，打擊教練平野惠一已有準備，但要暫時先保密。

兄弟前6戰都面對洋投，加上今天味全龍隊推出布里悍，開季連7場面對洋投追平中職史上第二長，加上12日起與統一獅隊的三連戰也可能碰不到本土投手，距離1997年味全龍隊的開季連12場對戰洋投紀錄也已不遠。

「面對好投手，本來就不容易。」平野惠一看目前球隊遇到的打擊低潮，如此解釋，至於對於球員是否有所提醒，他淡定回答：「那是秘密。」

兄弟這6場比賽團隊打擊來看，打擊率2成01、上壘率2成52、長打率0.266，三項數據都是五隊墊底，平野惠一認為與其要說擔心，不如說更期待年輕球員能夠在此時跳出來。」

「像是昨天雖然只有2支安打。」平野惠一舉例：「但是曾頌恩能夠面對鋼龍這樣的投手敲安，又是先前打席數不多的情況下，這點是我們要看到的。」

平野惠一希望年輕球員能在此時更加由，多爭取上場的機會，而被取代的球員也要更加努力，形成良性循環，「我們不能滿足於現狀，不然就會被其他球隊超車。」

兄弟近年開季都勇於啟用年輕球員，平野惠一解釋，球隊目前二連霸，其他球隊一定會提升自己的實力，以超越兄弟為目標，「不是我們不好，而是其他球隊有更好表現，所以我們也要更努力，將眼光放遠，要靠年輕球員的成長。」

味全龍 統一獅 中職

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