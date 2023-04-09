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中職／昨晚一顆星美技很正常 張政禹苦笑：失誤也正常

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊游擊手張政禹。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
味全龍隊游擊手張政禹。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

味全龍隊張政禹昨晚在游擊防區上演美技，接住打中投手手套的「一顆星」飛球，還成功封殺，張政禹笑說：「不可思議。」總教練葉君璋認為張政禹守備跟個性一樣，「有特別美技，也有特別失誤。」

龍隊昨天在天母主場迎戰中信兄弟隊，2局上輪到兄弟曾頌恩打擊時，一顆投手方向高彈跳球，鋼龍伸手一撈沒撈到，反而改變飛行路徑，好在張政禹在後方補救，接到後傳往二壘，雖然失去重心跌坐在地，但仍抓到出局數。

今天賽前張政禹回顧昨晚的美技，他表示，這樣的守備狀況不常見，「當下就是反射動作，有機會就拚看看，有嘗試就有機會。」不過相較接球，他對自己怎麼傳到的反而比較不清楚，回去後還重看了幾次，「但是動作有點醜。」

張政禹在去年季後挑戰賽第二戰，也曾在9局下以超美技守備澆熄兄弟反撲氣勢，是他至今印象最深的美技，昨晚隊友反應沒那麼大，也是因為習慣他的美技，張政禹說：「隊友覺得我美技很正常。」頓了一拍後接著說：「他們覺得失誤也正常。」張政禹自認守備穩定度上還要加強，「不能讓失誤變正常。」

龍隊總教練葉君璋則表示，張政禹的運動能力很好，有能力處理不容易處理的球，不過失誤方面，「這跟他個性有點像，有點散散（台語，指漫不經心），可以有美技，但也有特別的失誤。」

張政禹 葉君璋 中信兄弟

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