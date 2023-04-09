中職／余謙早在兄弟先發藍圖 佛斯特悶在心中終於揭祕
中信兄弟隊投手余謙相隔695天再度在一軍先發出賽，今天對味全龍隊之戰要以本日壽星之姿登板，總教練林威助投以期待眼神，投手教練佛斯特則透露：「余謙本來就是先發輪值一員。」
余謙上一次一軍登板已經是2021年5月7日，當時對富邦悍將隊以先發7局失3分的表現，拿下生涯首勝，但之後因傷勢影響沒再上過一軍，去年季後更被派到澳洲職棒磨練。
這段旅外歷程也成為余謙今年卡位先發的關鍵，佛斯特表示，余謙從澳職到今年春訓熱身賽表現都很好，「看到年輕球員在這一年內有長足進步，很期待看到他今年會有什麼樣的表現。」
雖然余謙是在象魔力受傷後才被拉上一軍，不過佛斯特強調，余謙本來就在輪值規劃中，只不過開季只需要4名先發投手，才比較晚上來，「如果開季需要5個先發，那第5個就會是他，不過這個2天前我沒辦法說，現在才可以透露。」
佛斯特表示，開季先發輪值的位置，是余謙努力爭取而來，現在面對洋投有狀況時，也希望年輕的本土投手能夠把握機會表現。
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