快訊

砸76萬做43次手術「擁世界最大嘴唇」 她赴約會實境秀找真愛

獨／共艦擾台海巡應變 太平島南援六號操演被迫延後

失聯女大生借泰達幣赴緬 警扣手機有博弈簽注紀錄

中職／「洋投套餐」吃到飽兄弟陷低潮 助總：找機會突破

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今年開季1勝5敗是隊史近10年來最慘，今天打線再做更動，開路先鋒連三天換人，從王威晨、宋晟睿到今天的林書逸，王威晨也因受傷未先發，面對打擊低潮，總教練林威助表示：「對方洋投不好打，要找機會突破。」

兄弟開季由岳政華打第1棒，但出賽4場16打數3安打，前天換上王威晨、昨天換宋晟睿也都沒敲安，今天再度換人當，加上第2棒張志豪、第3棒曾頌恩，前4棒只有陳子豪沒變。

林威助表示，球隊現在連敗中，需要能夠趕快突破低迷，打線變動滿大的，加上王威晨昨守備時傷到大拇指，今天可能不會下場，改派潘志芳擔任先發三壘手。

團隊打擊三圍來看，打擊率2成01、上壘率2成52、長打率0.266，三項數據都是五隊墊底，其中一個原因是，兄弟開季前6場遇到對方都是洋投先發，今天味全龍隊也派出布里悍。

林威助表示：「對方洋投也都投得滿好的，要打安打不容易，我們要找機會突破，設定到的球不要失打。」12日回到洲際主場遇到統一獅隊也可能繼續被餵「洋投套餐」，林威助說：「安排上剛好是這樣，那也沒辦法，比較辛苦一點。」

雖然開季才6場，不過林威助並未看淡這波低迷，「季中也可能遇到，但是現在剛開季，要把士氣維持住，求勝心還是要有，最近洋投剛好有傷勢，剛好看看本土投手表現得怎麼樣。」

林威助 王威晨 中信兄弟

延伸閱讀

中職／鄭浩均三振林智勝開始順 助總與葉總都給好評

中職／首棒打擊率1成50 兄弟變陣啟用宋晟睿超跑開路

中職／稱謂三變化 王威晨看彭政閔背號引退感觸深

中職／冠軍戒鑲真鑽！保持三連霸渴望 助總給出解答

相關新聞

中職／德保拉2連敗開季 佛斯特：他也是人

中信兄弟隊今年開季1勝5敗，最要命的是，王牌投手德保拉兩次出賽都吞下敗投，是前兩年未見現象，投手教練佛斯特認為，過去三個...

「洋投套餐」吃到飽兄弟陷低潮 助總：找機會突破

中信兄弟隊今年開季1勝5敗是隊史近10年來最慘，今天打線再做更動，開路先鋒連三天換人，從王威晨、宋晟睿到今天的林書逸，王...

中職／味全鋼龍好投 兄弟開季6戰只1勝

中信兄弟隊打6場比賽換到第3位開路先鋒，打線手感還是透心涼，昨天遭到味全龍隊洋投鋼龍封鎖，全場僅2安打，兄弟終場以1：7...

中職／破猿隊不敗、土投先發0勝 就靠胡智爲5局好投

樂天桃猿隊的開季5連不敗，今晚在台南棒球場被統一獅隊斬斷，前3場只拿下4分的獅隊以5：3拿下勝利，胡智爲成為中職今年第一...

中職／不滿意MVP舞技 鋼龍發奮練習：下一次會更好

味全龍隊今天以7：1擊敗中信兄弟隊，洋投鋼龍先發7局失1分，賽後站上MVP頒獎台，跳得超帶勁，但他一聽聞舞技提問連忙「n...

中職／葉總讚是能贏的捕手 劉時豪誠實「以為MVP是我」

味全龍隊捕手劉時豪近兩場擔任先發捕手，都引領投手繳出好投，自己在攻擊端也有貢獻，總教練葉君璋希望他更有自信，知道自己是能...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦