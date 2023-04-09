中職／「洋投套餐」吃到飽兄弟陷低潮 助總：找機會突破

中信兄弟隊今年開季1勝5敗是隊史近10年來最慘，今天打線再做更動，開路先鋒連三天換人，從王威晨、宋晟睿到今天的林書逸，王威晨也因受傷未先發，面對打擊低潮，總教練林威助表示：「對方洋投不好打，要找機會突破。」

兄弟開季由岳政華打第1棒，但出賽4場16打數3安打，前天換上王威晨、昨天換宋晟睿也都沒敲安，今天再度換人當，加上第2棒張志豪、第3棒曾頌恩，前4棒只有陳子豪沒變。

林威助表示，球隊現在連敗中，需要能夠趕快突破低迷，打線變動滿大的，加上王威晨昨守備時傷到大拇指，今天可能不會下場，改派潘志芳擔任先發三壘手。

團隊打擊三圍來看，打擊率2成01、上壘率2成52、長打率0.266，三項數據都是五隊墊底，其中一個原因是，兄弟開季前6場遇到對方都是洋投先發，今天味全龍隊也派出布里悍。

林威助表示：「對方洋投也都投得滿好的，要打安打不容易，我們要找機會突破，設定到的球不要失打。」12日回到洲際主場遇到統一獅隊也可能繼續被餵「洋投套餐」，林威助說：「安排上剛好是這樣，那也沒辦法，比較辛苦一點。」

雖然開季才6場，不過林威助並未看淡這波低迷，「季中也可能遇到，但是現在剛開季，要把士氣維持住，求勝心還是要有，最近洋投剛好有傷勢，剛好看看本土投手表現得怎麼樣。」