中職／德保拉2連敗開季 佛斯特：他也是人

中信兄弟隊今年開季1勝5敗，最要命的是，王牌投手德保拉兩次出賽都吞下敗投，是前兩年未見現象，投手教練佛斯特認為，過去三個球季讓大家對他的期望很高，「但不要忘記，他第一年來也是連敗。」

兄弟開季投打數據明顯失調，其中團隊防禦率4.24更是五隊最末，投手教練佛斯特表示，自己只有球季結束才會看數據，現階段投手局數不多，一個失投都可能造成數據被放大，「這都是過程，棒球就是這樣，有好的時候也有不好的時候。」

今天賽前練習時，佛斯特也找德保拉聊了一下，佛斯特透露，德保拉目前也有自己在調整的課題，「很多人忘記他的中職第一年是從連敗開始，但我不會忘記，也這樣提醒德保拉。」佛斯特知道外界對德保拉期望高，「但中職不是那麼簡單，不能期待他一直完美，他也是人。」

佛斯特表示，德保拉今年三振能力確實不到過去的水準，這是從去年確診以來的現象，但他還是能找到方式壓制打者。

德保拉生涯前兩年連奪中職年度MVP，去年雖然輸給林立但也是MVP票選前三名，佛斯特說：「他過去有3個MVP級球季，要達成第4個不容易，過去沒有人達到過，他自己會有期待，我們也希望他能找回身手。」