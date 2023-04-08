中職／破猿隊不敗、土投先發0勝 就靠胡智爲5局好投

樂天桃猿隊的開季5連不敗，今晚在台南棒球場被統一獅隊斬斷，前3場只拿下4分的獅隊以5：3拿下勝利，胡智爲成為中職今年第一位收下勝投的本土先發，不過開季前12場本土先發投手沒有拿下勝投，已經寫下新紀錄。

今天中職兩地開打，天母棒球場的中信兄弟與味全龍隊都推出洋投先發，台南棒球場的賽事編號第13，排序在後，胡智爲拿下勝投，雖然超過1997年本土先發投手在開季第12場奪勝的最長紀錄，但至少沒讓土投開季乾旱期再延續。

季前參與經典賽的胡智爲，本季初登板來得較晚，今天面對猿隊以86球投了5局，被敲出多達7支安打，但只有首局丟掉2分，包含挨了廖健富一發陽春砲，另有5次三振、2次四壞保送，加上自家打線突破低潮，拿下勝投。

獅隊1局下先靠著林子豪的2分打點安打，追平比數，3局下則是2出局後邱智呈敲出中外野飛球，第一時間看似被成晉美技滑接、收進手套，但獅隊提出挑戰，慢動作重播發現球先一步落地，林子豪跑回的超前分算，讓總教練林岳平露出笑容。

5局下獅隊攻勢再起，靠著兩支安打加上犧牲推進，1出局、二三壘有人，陳傑憲敲出一支右外野穿越安打，攻下2分打點。

猿隊先發投手黃子鵬首局就投出單局3次四壞保送，寫下生涯新高，最終雖以101球撐了5.2局，但也有4次四壞、1次觸身球，單場5次四死球是生涯第二多，外加被敲7支安打，丟掉5分承擔敗投。

7局上獅隊中繼投手劉予承投得跌跌撞撞，在二壘手失誤開局後，自己也投出2次四壞，中間雖抓到1個出局數，但仍被陳晨威敲出高飛犧牲打，丟掉1分後退場，由江承峰投出三振化解危機。