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中職／不滿意MVP舞技 鋼龍發奮練習：下一次會更好

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊洋投鋼龍。圖／味全龍隊提供
味全龍隊洋投鋼龍。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天以7：1擊敗中信兄弟隊，洋投鋼龍先發7局失1分，賽後站上MVP頒獎台，跳得超帶勁，但他一聽聞舞技提問連忙「no、no」，直呼自己搞砸了，「我要再練習，下次會更好。」

龍象大戰今天在天母球場上演，鋼龍技壓德保拉，先發7局僅被敲2安打、失1分，拿下本季第2勝，與樂天桃猿隊威達爾並列領先。

葉君璋指出，鋼龍此役感覺各方面都比上一場出賽更進入狀況，7局投完用球數83球，本來有考慮要不要讓他繼續投，「可能比較冷，不是那麼放心。身體比較緊。」鋼龍也提到，天氣冷確實有影響，讓身體感覺比較緊繃，但說起來自己還是比較喜歡在天氣冷投球。

兄弟此役由強投德保拉先發，龍隊對他攻勢頻頻，第2到4局都有2安打以上的串聯，葉總對此認為德保拉一開始狀況不好，但這場勝利主要還是要歸功於投捕、守備可以將失分壓低。

葉君璋表示，「碰到這樣的投手（德保拉），要讓他失很多分很難 ，但我們守備這方面做得不錯，讓對方沒有安打，這樣我們就有機會。」鋼龍指出，今天沒有過多嘗試，讓守備幫自己的忙，也混搭球種使用，像是一好球、兩好球時的球路搭配變化，讓對手猜不透。

德保拉 葉君璋

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