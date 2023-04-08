中職／葉總讚是能贏的捕手 劉時豪誠實「以為MVP是我」

味全龍隊捕手劉時豪近兩場擔任先發捕手，都引領投手繳出好投，自己在攻擊端也有貢獻，總教練葉君璋希望他更有自信，知道自己是能幫助球隊贏球的捕手；劉時豪賽後則有很直白的反應，「我以為，MVP會是我欸。」

劉時豪昨天搭檔伍鐸、今天搭配鋼龍，球隊都贏球，此役雙安、兩分打點，第2局的安打為龍隊先馳得點，攻守表現都不俗，龍隊終場以7：1擊敗中信兄弟隊。

對於捕手抉擇，葉君璋指出，「會看數據，加上他是捕手裡最資深，包括去年季後賽表現也不錯，會帶給球隊安定。」葉總進一步吐露，「之前感覺他對自己不是很有信心，希望經過這兩場後可以更有自信，其實他是能幫球隊贏球的捕手。」至於他在攻擊端的表現，葉總笑說：「沒有雙殺都OK。」

劉時豪一棒攻破強投德保拉，他透露：「賽前就有準備，剛好他狀況沒有很好，就是攻擊我想要攻擊的球，有照我的計畫走。」他自承最近打擊狀況還不錯，抱著不希望讓人覺得後段棒次就是自動出局數，「要讓對方有我不好抓的感覺。」

有趣的是，此役單場MVP由先發7局被敲2安打、失1分鋼龍獲選，劉時豪被問到捕手要拿MVP似乎難度高，誠實回應：「誰拿MVP都很開心，至少球隊贏球，但是我以為今天會是我，哈哈哈。」

劉時豪表示，自己來到龍隊3年，還沒在主場拿過單場MVP，但主場MVP專屬的贊助商枕頭，他倒是已經有了，「去年鋼龍拿太多MVP，有送我一顆。」