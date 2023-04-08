中職／兄弟2安打透心涼 1：7遭龍咬勝率只剩1成67
一軍僅存的洋投德保拉出馬，還是難挽中信兄弟隊的頹勢，打線遭到味全龍隊鋼龍封鎖，全場僅2安打，兄弟終場以1：7輸球，開季前6戰吞下1勝5敗，以勝率1成67繼續穩坐墊底。
德保拉先發5局被敲7安打、失3分（責失2分），龍隊在他手上敲安連連，先是第2局在兩出局後對陳品捷投出觸身球、張政禹敲安，因捕手福來喜捕逸多推進一個壘包，劉時豪補上安打、掃回2分打點。
德保拉第3局也被敲2安打、力保不失，第4局無人出局就被連掃3安，張政禹的安打為龍隊再添分數，後續仍有滿壘局面，吉力吉撈．鞏冠的雙殺打出現，讓德保拉得以在危機之中控制失血。
戰局在第7局崩盤，江忠城連續投出2次四壞保送後，徐基麟接手投球，先因鞏冠的二壘打、暴投各失血1分，郭天信的高飛犧牲打再斬獲龍隊單局第3分。
兄弟打線受制於鋼龍封鎖，僅在第4局靠江坤宇、曾頌恩兩支二壘打串聯攻下1分，兄弟在其他半局都擠不出安打，讓鋼龍繳出7局僅被敲2安打、失1分好投，最終拿下本季第2勝。
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