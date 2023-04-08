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棒球／「益起愛棒球」公益賽開打 前旅日球星張誌家登板開球

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
「益起愛棒球」交流賽，開幕儀式請到前旅日投手張誌家登板開球，並與參賽選手分享職棒經驗。圖／BIC群益商業發展協會提供
「益起愛棒球」交流賽，開幕儀式請到前旅日投手張誌家登板開球，並與參賽選手分享職棒經驗。圖／BIC群益商業發展協會提供

四月瘋棒球！今天在高雄立德棒球場有一場很特別的棒球賽，參賽的四支隊伍，分別是高雄市前金國中棒球隊，以及海軍陸戰隊九九旅、高雄市BIC群益商業發展協會，還有熱血律師團組成的棒球隊，共同舉辦「益起愛棒球」交流賽，開幕儀式還請到前旅日投手張誌家登板開球，並與參賽選手分享職棒經驗。

主辦這次交流比賽的高雄市BIC群益商業發展協會表示，「益起愛棒球」交流賽已經舉辦第三屆，每年都會有社會各界參與這場賽事，包含律師、商業菁英組成的「商業聯盟球隊」，陸戰隊九九旅組成的「鐵軍棒球隊」，雖然有社會人士與學生，主要目的還是在公益捐贈，也希望將這份愛心傳播給更多的人，而前金國中棒球隊是學生組成，但他們的實力可是不容小覷，也希望更多觀眾能進場欣賞這次交流賽，為球員們吶喊加油，也給小朋友們掌聲鼓勵。

「益起愛棒球」交流賽，前金國中棒球隊實力堅強。圖／BIC群益商業發展協會提供
「益起愛棒球」交流賽，前金國中棒球隊實力堅強。圖／BIC群益商業發展協會提供

棒球 張誌家

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