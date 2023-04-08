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謝國城盃青少棒／台東卑南搶勝 新北二重擊敗嘉義民和

中央社／ 台北8日電

謝國城盃青少棒賽今天開打，地主台東卑南國中首戰與高雄忠孝國中交手，卑南羅師騁3安2打點手感佳，率隊以7比1拿勝；新北二重首戰以10比6擊敗嘉義縣民和國中。

112年謝國城盃全國青少棒錦標賽今天在台東開打，地主台東縣卑南國中首戰與與高雄市忠孝國中交手，台東卑南投打發揮，1局上靠著保送、觸身球保送，羅師騁安打推進，再靠著賴佳啟適時安打、一棒送回兩分，羅師騁盜本壘跑回第3分。

高雄忠孝前2局沒有得分，3局下靠著保送、盜壘、安打、高飛犧牲打追回1分，台東卑南5局上再起攻勢，靠著接連2支安打、野手選擇再拿1分。

台東卑南7局上再添保險分，靠著接連安打、失誤先拿2分，羅師騁二壘打送回團隊第7分；羅師騁今天手感佳，單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點。

新北市二重國中今天首戰與嘉義縣民和國中交手，新北二重野手廖佑賢手感火燙，1局敲出二壘打、送回球隊第1分，1局第2次打擊機會再敲安打，再帶有1分打點，新北二重開賽1局下一口氣打了13人次、攻下8分。

廖佑賢3局再敲安打，送回球隊第9分，嘉義縣民和1局拿1分，4、5局各拿2分，兩隊5局打完新北二重9比5領先，6局下新北二重再靠著廖佑賢安打開啟攻勢，再拿1分保險分；廖佑賢今天單場4安貢獻3分打點。

嘉義縣民和7局上追回1分，追分不及、吞下敗仗；新北二重拿下首場比賽勝利，下一戰將於10日與台南市民德國中交手。

青少棒錦標賽 謝國城盃青少棒

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