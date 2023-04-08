謝國城盃青少棒／賽事今開打 上屆冠軍台中中山國中首戰勝出

謝國城盃青少棒賽今天開打，上屆冠軍台中中山國中首戰與苗栗國中交手，台中中山先發投手潘智謙4.1局無失分、好投壓制，加上打線串聯搶分以10比0拿下首勝。

112年謝國城盃全國青少棒賽今天在台東開打，此項賽事為LLB亞太區次青少棒賽國內資格賽，上屆由台中中山國中奪冠，一路打進世界賽、拿下世界冠軍；謝國城盃青少棒賽採分組雙敗淘汰賽制，冠軍預計於16日出爐。

台中中山國中今天首戰與苗栗縣苗栗國中交手，中山投打發揮，先發投手潘智謙開賽連抓9個出局數，直到4局才讓對手靠著失誤上壘，但及時回穩，再連續抓3個出局數、沒有失分。

潘智謙今天總計投4.1局沒被敲出安打，投出6次三振，鄭右宏後援接手，投1.2局沒被敲出安打，投出2次三振，兩人聯手壓制不失分，幫助球隊拿下勝利。

今天兩隊前2局打完都沒有拿下分數，台中中山3局開始有攻勢，抓準對方投手群控球有狀況，單局選到4次四壞保送、1次觸身球保送，沒有安打就拿下2分，4局再靠著安打、保送、失誤，一口氣攻下4分奠定勝基。

台中中山5、6局再各拿2分，今天團隊總計敲出7支安打，但獲得11次四死球，順利拿下首勝，下一場比賽將於9日與花蓮縣化仁國中交手。