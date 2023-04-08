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中職／南一中王牌林佑謙在天上看 父親為兒開出好球

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台南棒球場進行「2023英雄開戰強獅來襲」開幕周第四戰，特別邀請台南一中棒球隊到場，南一中前王牌投手林佑謙去年不幸逝世，今天由他的父親代為開球，為子圓夢。圖／統一獅隊提供
台南棒球場進行「2023英雄開戰強獅來襲」開幕周第四戰，特別邀請台南一中棒球隊到場，南一中前王牌投手林佑謙去年不幸逝世，今天由他的父親代為開球，為子圓夢。圖／統一獅隊提供

台南棒球場進行「2023英雄開戰強獅來襲」開幕周第四戰，賽前特別邀請台南一中儀隊表演，南一中棒球隊王牌投手林佑謙日前不幸逝世，今天更由他的父親代為開球，為子圓夢的暖心儀式有滿滿洋蔥。

統一獅隊與台南一中棒球隊結緣是在2021年3月，首席教練高志綱曾突襲南一中棒球隊，給予練習中的指導，讓南一中棒球隊成員收穫良多。

高志綱也與學生相約「拚到黑豹旗首勝」，就會招待他們來台南棒球場欣賞球賽，而這個約定沒有被忘記，學生也以此目標努力向前，去年黑豹旗台南一中棒球隊拿下隊史首勝，並連勝兩場，闖下隊史在黑豹旗盃賽最佳成績。

台南棒球場進行「2023英雄開戰強獅來襲」開幕周第四戰，特別邀請台南一中棒球隊到場，南一中前王牌投手林佑謙去年不幸逝世，今天由他的父親代為開球，為子圓夢。圖／統一獅隊提供
台南棒球場進行「2023英雄開戰強獅來襲」開幕周第四戰，特別邀請台南一中棒球隊到場，南一中前王牌投手林佑謙去年不幸逝世，今天由他的父親代為開球，為子圓夢。圖／統一獅隊提供

今年球賽確定後，獅隊就與台南一中棒球隊學生相約，今天蒞臨台南棒球場欣賞職棒賽事，球隊也在賽前特別由首席教練高志綱代表致贈比賽練習球一箱，讓南一中棒球隊在練習中有足夠資源。

南一中的首勝之旅，休息區一直掛著學長林佑謙的球衣，這位前南一中王牌投手曾在去年3月高中棒球完投勝，之後畢業就讀台北醫學大學，未能續戰黑豹旗，更在賽事開打前不幸因車禍過世，學弟們帶著他的精神奮鬥奪勝。

台南棒球場進行「2023英雄開戰強獅來襲」開幕周第四戰，特別邀請台南一中棒球隊到場，南一中前王牌投手林佑謙去年不幸逝世，今天由他的父親代為開球，為子圓夢。圖／統一獅隊提供
台南棒球場進行「2023英雄開戰強獅來襲」開幕周第四戰，特別邀請台南一中棒球隊到場，南一中前王牌投手林佑謙去年不幸逝世，今天由他的父親代為開球，為子圓夢。圖／統一獅隊提供

獅隊也為林佑謙圓夢，在這個特別的日子，特別製作專屬於他的貴賓證，也邀請林佑謙的父親為兒子站上職棒投手丘，開出漂亮好球，而學弟們也一起迎接這份榮耀。

林佑謙的父親表示：「謝謝獅隊球團邀請，能夠為兒子站上投手丘開球，心情是激動的，想起兒子對於棒球的熱忱，我感到驕傲，他是我的榮耀。」

統一獅總經理蘇泰安表示：「很不捨佑謙父親的心情，但佑謙的故事也是讓我們身為職棒選手很好的啟發，這是一份正面能量的精神，也是我們身為職業球隊該做的，而這裡就是佑謙的另一個家，歡迎你們隨時來球場走走。」

棒球 黑豹旗 高志綱

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