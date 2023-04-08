影／盧廣仲暌違9年再到天母開球 「我愛你」點燃熱情

味全龍隊主場開幕周「龍眾一心」主題日，第二天邀請到三金得主盧廣仲到場獻唱並開球，盧廣仲投出一顆大曲球在本壘附近落地，也祝福味全龍「希望這個球季有所斬獲」。

味全龍隊開幕周自4月7到9日，在天母棒球場舉行，8日、9日兩天周末假期都邀情到歌手獻唱，盧廣仲今天到場先獻唱，從「我愛你」一曲開始點燃球場熱情，另外還獻唱包括「魚仔」、「幾分之幾」等拿手歌曲。

對於獲得龍隊邀請到場開球及獻唱，盧廣仲表示：「球季剛開始，很榮幸可以來這邊開球，也希望味全龍對這個球季有所斬獲，在這個春天有好的開始。」

盧廣仲小時候會和爸爸在院子裡一起打棒球，近年常受邀到台南棒球場演唱，對天母棒球場也不陌生2014年他就曾到此開球，只不過當時主場球隊是中信兄弟隊，剛好也是今天龍隊對手。