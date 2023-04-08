中職／帶著對過世外公想念 余謙9日一軍先發意義不同

中職中信兄弟投手余謙相隔695天、明天將再於一軍先發，這次先發意義很不一樣，余謙的外公不久前過世，他是余謙最忠實的球迷，「我還是很想外公」，希望明天投出好表現、拿下勝利。

投手余謙是中信兄弟隊2020年首輪指名好手，球隊對他有很大的期望，但近年因為傷勢影響，一直沒能投出穩定表現，上一次一軍先發已經是2021年5月14日。

今年在季前官辦熱身賽余謙也有2場出賽（1場先發），最長局數投到5局，也有先到二軍例行賽出賽1場、中繼2局調整，他表示在二軍例行賽開打前就有接到通知要上一軍先發，既然上到一軍就要把自己準備好，把之前練過的東西拿出來，幫助球隊拿下勝利。

余謙這幾年表現起伏，身體狀況是很大的原因，「不要再被自己的身體打敗」，他也透露情緒控管更好，以前投不好容易有情緒，但現在知道怎麼轉換心情。

二軍投手教練王建民、農場主管彭政閔都會提醒余謙，「他們說我太沉悶了，希望我多說話，放開一點、開心一點，展現一點野性」，期許余謙可以「瘋一點」，展現出不同的氣勢。

余謙4日投完二軍比賽後向球隊告假，回家送外公最後一程，他坦言外公過世情緒有點複雜，但還是會想辦法把心思拉回場上，明天比賽下午2時就開打，晚接午的比賽，余謙目標先發多吃局數，減輕牛棚投手負擔。

余謙的大小比賽外公生前都沒有缺席，是他最忠實的球迷，「我還是會很想外公」，余謙盼帶著對外公的思念和外公一直支持他的力量好好表現，希望可以在外公離開後的首場先發就能拿下勝利。