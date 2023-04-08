中職／鄭浩均三振林智勝開始順 助總與葉總都給好評

中職中信兄弟隊投手鄭浩均昨天先發開賽不穩，調整心態三振林智勝後漸入佳境，鄭浩均坦言剛開始太想做到完美、證明自己，總教練林威助則給好評，認為以昨天表現想獨當一面沒有問題。

具旅美資歷的投手鄭浩均昨天本季首場先發出賽對味全龍隊，開賽1局稍微有狀況，直到三振林智勝抓到第一個出局數後回穩，總計投6局僅被敲出2支安打，投出3次四死球，飆出9次三振，失掉2分責失分、無關勝敗。

鄭浩均坦言昨天太想要做到完美，想做的東西很多，很想要證明自己、讓教練肯定，反而沒有專心在對決上、分散注意力，投手教練喊暫停提醒後，心態有轉換，之後面對林智勝的打席，「跟自己說危機就是轉機，想辦法面對逆境，勇敢對決有不錯的效果」，最後滿壘三振林智勝。

鄭浩均昨天越投越順，好表現受到龍隊總教練葉君璋和兄弟總教練林威助好評，林威助表示，鄭浩均昨天除了第1局之外都丟得蠻好的，後面節奏掌握很好，直球、變化球引誘都蠻有水準的，讓打者難以掌握。

鄭浩均昨天的表現是否有能成為獨當一面先發投手的水準，林威助表示：「以昨天的表現來看，沒有太大的問題。」

昨天比賽葉君璋稱讚鄭浩均各種球路都投得不錯，鄭浩均透露昨天使用了6種球路，在牛棚時就感覺狀況不錯，投手教練也鼓勵球質佳、放手投，雖然沒能拿下勝投，但鄭浩均提到，沒有特別想什麼，大家都盡自己的本分，昨天也是一場很精彩的比賽，大家都有發揮長處。