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中職／苦情的林子昱這次幸運勝投 卻自承有很大的失誤

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍林子昱（左）昨天中繼2局無失分，化解危機後林智勝（右）上前給予鼓勵，他也是此戰勝投。記者余承翰／攝影
味全龍林子昱（左）昨天中繼2局無失分，化解危機後林智勝（右）上前給予鼓勵，他也是此戰勝投。記者余承翰／攝影

味全龍隊林子昱前兩年的出賽算是苦情派投手，今年的第一勝卻來得很突然，昨天中繼2局無失分，剛好配合到球隊的逆轉，因此拿下本季首勝，連小學弟們都開玩笑虧他，「幹嘛丟先發，不用投5、6局啊！投1、2局就勝投了。」

龍隊昨天由洋投伍鐸先發，投6局失4分（責失1分），林子昱從第7局起接手，單局出現兩次保送一度出現危機，驚險守住後，8局再以三上三下完成，而龍隊在8局下攻下4分逆轉戰局，林子昱因此拿下勝投。

談到昨天的登板，林子昱卻很不好意思，他自承其實犯了很大的錯，「昨天那個狀況，我覺得是我自己失誤，我有準備，但我沒想到會叫我。」儘管中繼投手就是隨時待命，他也已在牛棚熱身完畢，但他心想戰線已經進入後半，而自己的定位是長中繼，應該不會叫到自己，雖然身體都準備好了，「但心理建設沒到那邊。」

上場在預料之外，林子昱自評表現跌跌撞撞，這個勝投也是來得很突然，他苦笑說：「真的是太不小心。」比賽結束後被隊友虧爆，以前要拿勝投那麼難，這次卻2局中繼勝，「他們開玩笑說，你以後就丟1、2局就好了啊！呃不太好吧！」

林子昱透露，今年球季開打前就有問過教練，自己本季定位，投手教練告訴他開季會從中繼出發，但還是先發投手，要他做好隨時回到先發輪值的準備，他目前投球量也已到單場5局沒問題，隨時聽候差遣。

林子昱 牛棚

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