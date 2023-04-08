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中職／「阿福真的老司機」林孝程撿球前已經看到他在瞄

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導

林孝程昨天幫中信兄弟隊捕手福來喜撿球，換來他比出拳頭、示意出局，外界解讀真心換絕情，但林孝程還原當下狀況，其實早就知道福來喜撒餌，趕緊把球放掉只是一時之間納悶「有改規則嗎？」但隊友李凱威不領情，直說他就是心虛。

昨天比賽4局下林孝程的打席，鄭浩均一顆壞球碰到福來喜的手套後掉了下來，福來喜雖有要撿的動作但慢吞吞，林孝程則在這球碰到自己的腳後撿了起來，福來喜比出拳頭、示意出局，林孝程見狀趕緊鬆手。

林孝程表示，從小到大學的棒球規則都告訴他，一壘跑者沒有往下一個壘包，而這球掉了後碰到自己是死球，「我有看到阿福一直在瞄我，看我要不要撿，果然我一撿就舉手，我就知道想抓我。」

影片中明顯可見福來喜的眼神一直飄向林孝程，林孝程當時就已經注意到，笑說：「真的老司機，他那球掉了，應該是第一時間想撿，但他一直在看。」

儘管明知規則，但林孝程還是有趕緊把球放掉的動作，他解釋：「我是想說，有改規則嗎？」路過的李凱威不聽他的解釋，模仿起他放掉球的動作，連續補槍說：「是心虛啦！」

福來喜 李凱威 中信兄弟

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