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中職／象魔力4年前類似狀況休6到8周 保持正面心態

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊投手象魔力。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊投手象魔力。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊洋投象魔力手肘不適，明天的先發空缺將由本土投手余謙頂上；象魔力談到自己的傷情，坦言沒人想要受傷，現在遇到了，雖是比較負面的消息，但希望可以保持正面心態。

象魔力前一場先發在4月3日對統一獅隊6局無失分，僅用88球，原被預期休5天再扛周日先發機率高，結果在昨天傳出手肘不適被降下二軍，今天他也出面還原傷勢狀況。

「上一場投完感覺手肘不是很舒服，下禮拜給醫生詳細檢查後，會再了解接下來的計畫。」象魔力透露，2019年在藍鳥3A時也遇到類似狀況，當時的評估是需要休6到8周，但因為時間點剛好是季末，因此有充足時間可以復健。

象魔力表示，他希望可以穩定出賽、幫助球隊貢獻，現在的情況並不樂見，但現在既然傷勢已經發生，也只能先踩個煞車，看看醫生那裡的檢查結果是怎樣。

兄弟明天先推派余謙先發，接下來輪值也面臨吃緊，總教練林威助表示，「事情發生了也沒辦法，找出好的先發投手，對年輕投手這也是一個機會。」

余謙 統一獅 中信兄弟

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