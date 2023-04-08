中職／鄭浩均首局亂流後判若兩人 幸有佛斯特一眼看穿

中信兄弟隊投手鄭浩均昨天經歷首局動盪後回穩，最終先發6局失2分，第一局和第二局以後判若兩人的表現，鄭浩均透露被投手教練佛斯特的一句話點醒。

兄弟昨天以4：6不敵味全龍隊之戰，鄭浩均昨天先發6局失2分、無關勝敗，開賽面對前4位打者沒拿到出局數，被敲1安打，投出2次四壞、1次觸身保送，以失血2分渡過第一局後，第2到6局僅再讓1位打者上壘。

「自己壓力太大、想要完美，想做的太多。」鄭浩均坦言，當下太沈浸在想證明自己的念頭，「沒有專心在對決上、分散注意力，中間又有稍微被裁判影響到。」直到佛斯特喊了暫停，提醒他「你今天狀況很好，但感覺太出力了。」要他照著牛棚的感覺去投就好。

鄭浩均感嘆佛斯特真的很厲害，「一眼就看出我想要表現，對到智勝那時，就覺得佛斯特說的對，今天球威感覺很好。」

鄭浩均昨天共用6種球路，「主要是球有丟到我想要的位置，也相信福來喜的配球，沒什麼搖頭，打者思考的時間就很短。」

鄭浩均曾是龍隊鎖定的初代狀元人選之一，但他後來選擇出國發展，雖因此錯過與龍隊的緣分，但他在道奇時就曾遇到來此參訪的葉總，「人很好，想法比較貼近球員，葉總調整球員也有自己的一套模式。」鄭浩均也回想起去年參加選秀時，心裡想著最不想對到兄弟，「因為四棒海，結果真的不用對到。」