中職／近25年僅2次開季連打6洋投先發 皆兄弟「承擔」

打完了一個洋投，還有千千萬萬個洋投，加上今天要碰到的味全龍隊鋼龍，中信兄弟隊開季起連6場碰到對手推出洋投先發，並列史上第3長，若以洋將使用「縮編」的2000年以後來看，已經並列最長紀錄。

二連霸的兄弟今年在開幕戰作東，雖有開幕周的對手選擇權，但賽程安排下來在4月1日打樂天桃猿隊、2日打味全龍隊、3日打統一獅隊，都是3隊的賽季第一戰，兄弟勢必要面臨對手連續3戰打出手上最好的一張牌，依序碰上威達爾、鋼龍、羅昂，接著4日對戰布雷克、昨天面對伍鐸。

再加上今天要再度遭逢的鋼龍，兄弟開季起連6場對手推出洋投先發，若以近25年來看，已是中職最長紀錄，追平2018年同樣由兄弟「承擔」的連6場，當年6戰對上的先發投手依序是Lamigo桃猿隊道恩斯、克恩三世、統一獅隊羅里奇、瑞安、猿隊道恩斯、克恩三世。

開季起連續對戰先發洋投的最長場次紀錄為1997年的味全龍隊12場，排名第2的是1998年兄弟象隊的7場，當時是洋將氾濫的年代，註冊、登錄規定比現在寬鬆許多。

兄弟明天還要再與龍隊交手，龍隊若照輪值將輪到布里悍先發，兄弟很有機會再推進至連續7場對戰洋投先發。

開季起連續對戰先發洋投

12場 1997味全龍

7場 1998兄弟象

6場 1996味全龍、2018兄弟象、2022中信兄弟（持續中）