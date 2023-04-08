大谷翔平看一下 美大學研究生同場無安打比賽+完全打擊

同一個人單場完成無安打比賽、完全打擊，會是什麼感覺？印地安納波里斯大學（University of Indianapolis）研究生威爾（Brady Ware）今天可以提供答案，他說：「其實腦袋有點空白。」

該校今天與杜利大學（Drury University）進行雙重戰，威爾在第2場擔任先發投手，完成7局無失分投球，未被敲安、送出11K，打擊區上4打數4安打，安打依序是全壘打、三壘打、二壘打，最後再補上一壘打，幾乎以一人之力完成這場13：0的勝利。

「我今天遲到了15分鐘，所以或許我應該每天都遲到15分鐘。」威爾賽後與隊友開起玩笑，但被問到同場完成無安打比賽和完全打擊的想法，他直言，「其實沒想什麼，現在腦袋還有點空白，但是真的很興奮。」

大聯盟官網報導形容，威爾今天完成了像是只有在電玩MLB The Show中選擇大谷翔平才能辦到的成績；校隊官方推特（@UIndyAthletics）貼出威爾的今日數據，標記天使隊，留言寫著：「現在輪到你囉！大谷翔平」。