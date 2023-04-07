中職／重回四棒就立功 劉基鴻有嚇一跳

「紅色大砲」劉基鴻今晚不僅在8局下為球隊敲回追平分，還有聰明跑壘助攻，幫助味全龍隊以6：4逆轉擊敗中信兄弟隊，劉基鴻談到獲知接下第四棒，他坦言「嚇一跳」。

劉基鴻去年球季扛過第四棒，不過今年開季前3場龍隊都由林智勝擔任四番，今晚回到天母主場才由劉基鴻接下重任，劉基鴻說：「聽到的時候有點嚇到，但就調整心情、回到比賽。」

總教練葉君璋表示，不希望一下子給年輕球員太大壓力，所以是否讓他扛四棒必須考慮一下，「想一想他也見過大場面，就回去第四棒位置。」劉基鴻也不負使命，敲出1支安打、貢獻2分打點，獲選單場MVP。

8局下劉基鴻還有個跑壘獲得稱讚，刻意在壘間停留，讓對手必須多花時間才能完成雙殺，讓三壘跑者有機會得分，劉基鴻透露，起跑前就有注意二壘手站位，「他在我跑壘線前方，所以啟動就不用那麼積極，稍微等一下。」

劉基鴻前幾場排在林智勝後面棒子，今天則改到前方，不變的是對300轟的期待，劉基鴻說：「每一場都很期待。」劉基鴻還呼籲球迷，「輪到他的時候手邊的事情都要停下來，要上廁所也要暫停，不要錯過歷史的一刻。」