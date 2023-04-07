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中職／讚劉基鴻跑壘後改口 葉總：年輕人不用稱讚太多
味全龍隊今晚以6：4逆轉擊敗中信兄弟隊，8局下的4分大局很關鍵，劉基鴻不僅敲回追平分，還善用「時間差」晚幾分鐘出局多換回1分，賽後總教練葉君璋先稱讚，隨後又板起面孔說：「年輕人不用稱讚太多。」
8局下面對2分落後，龍隊先靠著郭天信在滿壘時的安打追近1分，接著劉基鴻也敲出安打，追平比數，下一棒林智勝高飛犧牲打超前，林孝程在1出局一、三壘有人時，敲出二壘滾地球，一壘的劉基鴻跑到一半刻意停下，讓二壘手只能先傳一壘，再夾殺劉基鴻，三壘的郭天信有時間回到本壘得分。
賽後談到這個跑壘，龍隊葉總說：「很聰明的跑壘，劉基鴻不但是好打者也是好跑者。」不過葉總也嚴肅地說：「年輕人不用稱讚太多，我知道他表現很好。」
龍隊今天雖然在首局攻下2分，但原因是兄弟先發投手鄭浩均自己投出2次保送、1次觸身球，後面5局就被壓制，前6局面對鄭浩均吞下9K。
「他的球沒有很好打。」葉總談及鄭浩均時說：「幾乎什麼球種都有，投球的角度又很好，好險第1局他狀況沒那麼好，接下來還是要想辦法突破他的投球。」
9局上龍隊推出新接任終結者的王躍霖，他也不負使命，以11球投出三上三下，拿下救援成功，葉君璋表示，前兩場他就有投出好投手的特色，加上現在陳冠偉下二軍調整，「我們需要他，他也可以把勝利守下來，對我們來說很重要。」
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