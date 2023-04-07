中職／威達爾7.2局無失分好投救牛棚 猿隊開季5連不敗

樂天桃猿隊洋投威達爾名符其實有夠威。今晚威達爾對富邦悍將隊先發7.2局沒有掉分，與蘇俊璋聯手壓制，加上打線在5局上突破經典賽國手江少慶，猿隊最終就以4：0擊敗悍將，拿下3連勝、開季5連不敗。

威達爾來中職的首戰在4月1日開幕戰對中信兄弟隊，6局失1分拿下勝投，今晚對悍將一樣威風八面，前7局僅被敲出3支零星安打，中間更一度連續解決11人次，8局下用球數破百仍續投，再抓2個出局數後才退場。

威達爾總計以110球投了7.2局，被敲3支安打，另有9次三振，沒有四壞保送，拿下二連勝；接手的蘇俊璋也投了1.1局，沒有被敲安打，只有1次四壞保送，聯手完封悍將，讓猿隊近期疲憊的牛棚獲得喘息。

江少慶結束經典賽中華隊任務回歸悍將後，今晚迎來本季初先發，面對猿隊前4局的漂亮壓制，只被敲出3支零星安打，卻在5局上開局被連敲3安、丟掉2分，最終投完6局，被敲6支安打，丟掉2分承擔敗投。