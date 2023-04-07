中職／主場開幕沒漏氣！林智勝高飛致勝打 龍隊逆轉勝

味全龍隊今晚在天母主場開幕戰驚險捍衛勝利，一度丟掉的領先在8局下要回來，單局猛攻4分，林智勝在滿壘時敲出高飛犧牲打成為致勝一擊，最終以6：4擊敗中信兄弟隊。

中信兄弟隊先發投手鄭浩均經歷首局大亂流，單局2次保送、1次觸身球，丟掉2分後，接下來判若兩人，以92球投完6局，送出9次三振，加上兄弟打線在5局上創造4分大局，退場時一度手握勝投資格。

不過8局下風雲變色，龍隊面對中繼投手李振昌連敲2安，加上保送形成滿壘，郭天信的安打帶有1分打點，也將李振昌打退場，接手的吳俊偉未踩住煞車，劉基鴻敲安追平比數，接著林智勝高飛犧牲打超前，林孝程雖然敲出雙殺但也送回1分。

今天剛接任終結者的王躍霖在9局上登板，以11球投出三上三下，包括三振掉江坤宇，拿下轉到龍隊之後的第一個救援成功。