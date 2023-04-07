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中職／澄清湖球場暫停出借拚養護 二軍賽程恐受影響

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
二軍賽程受澄清湖養影響，圖為台鋼雄鷹隊。 報系資料照
二軍賽程受澄清湖養影響，圖為台鋼雄鷹隊。 報系資料照

高雄澄清湖棒球場場地問題引起熱議，中華職棒球員工會今日發表聲明指出，有逾半數球員認為該場地有嚴重安全疑慮，高雄市政府也回應，即日起停止澄清湖棒球場租借，代表中職二軍賽程可能需要調整。

針對職棒球員工會相關建議，高雄市政府運動發展局長侯尊堯今日表示，今年1、2月台鋼密集使用澄清湖球場進行春訓、練習賽，3月又有球團及中職分別舉辦熱身賽，導致該球場因為使用過度場地受損。

市府決定即日起停止澄清湖棒球場租借，並聘請專業團隊投入養護工作，預計5月底前完成，以迎接下一場的中職一軍比賽，確保球員比賽的安全。

針對澄清湖球場的場地借用調整，中華職棒秘書長楊清瓏表示，場務組已有回報，因為現在澄清湖棒球場要進行養護，之後中職的比賽勢必要做調整，這個我們內部會再討論。

中華職棒一軍下一場在澄清湖球場的賽事是5月30日樂天桃猿對中信兄弟，不過二軍到30日之前，還有11場比賽要在澄清湖球場舉行，賽程、場地安排可能需要調整。

棒球 中職 中華職棒

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