中職／受邀開球 蔣萬安透露大巨蛋進度：拚年底啟用
台北市市長蔣萬安今天受邀到天母棒球場為味全龍隊開球，現場致詞時也提到球迷最期待的台北大巨蛋進度，蔣萬安表示：「希望今年底能夠完工啟用。」
中華職棒今年球季從4月1日開打，今天輪到味全龍隊回師天母主場，進行主場開幕系列賽，蔣萬安受邀到場見證，也透露自己是位死忠棒球迷，所以能夠來到球場很興奮。
蔣萬安看著現場球迷表示：「跟所有球迷朋友報告，市府團隊現在非常努力，希望今年底，大家期待已久的大巨蛋能夠完工啟用。」也許諾大巨蛋完工的第一場賽事就是棒球賽，「期待跟球迷朋友一起在大巨蛋看球賽」。
蔣萬安也提及，去年球季龍隊打進季後賽但不幸飲恨，相信今年球季能夠「進入季後賽、打進季後賽、拿下總冠軍」，另外也知道「大師兄」林智勝將中職全壘打紀錄推到299轟，希望今天的龍隊主場開幕戰也成為大師兄300轟紀錄之夜。
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