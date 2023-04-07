中職／球場問題多 工會：逾半球員認澄清湖有安全疑慮

中華職棒今年球季開打至今一周，球場品質卻飽受批評，球員工會今天公布針對嘉義市、澄清湖、斗六及洲際四座球場滿意度調查，其中逾半數選手認為高雄澄清湖棒球場已有嚴重安全疑慮。

中職球員工會自官辦熱身賽後即針對辦理賽事的嘉義市、高雄澄清湖、雲林斗六及台中洲際等四座棒球場實施使用者意見調查，不過近期受到批評的桃園球場因未舉辦熱身賽，並未列入調查。

工會統整回饋結果，「超過3成選手建議降低嘉義市立棒球場的賽程比例、逾半數選手認為高雄澄清湖棒球場已有嚴重安全疑慮」。

工會也表示，第一時間將建議改善事項提供聯盟，也主動要求加入澄清湖棒球場場勘會議，在會中明確表達「外野草皮現況可能還有危險，建議只要場地存在危險性就不應使用，以免造成選手受傷」。

會後，相關單位決議依原訂賽程辦理，也因此工會理事長陳傑憲在4月4日於澄清湖球場的受訪過程中表示：「只希望不要有球員受傷」，傳達會員們履行合約義務當下，對球場品質的擔憂與顧慮。

工會表示，2023世界棒球經典賽讓體育界及球迷再次認識國際職業水準的賽事規格，關心國內體育發展的朋友也討論起提升國際競爭力、人才養成及市場推廣等長遠未來，但殘酷的現況是，我國職棒選手們仍在克服最基本的勞動安全問題。

去年新竹球場事件後，聯盟公開宣示將參考與球員工會合作經驗，建立「球場檢測標準辦法」，但本會至今尚未參與討論及取得相關資料，衷心祈望聯盟及各球團能夠聽見選手心聲並落實承諾。