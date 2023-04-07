中職／從棄將變主力 王躍霖有望扛龍隊終結者

味全龍隊6日將終結者陳冠偉下放，去年主力終結者伍鐸在本季轉任先發，留下的空缺要怎麼填補？總教練葉君璋點名，今年加盟的王躍霖「機會滿高的」。

王躍霖去年季後被富邦悍將隊釋出，獲得龍隊延攬，開季出賽2場共2局，僅被敲出1支安打，沒有掉分，另有2次三振，葉總就說：「他是目前球隊最穩定的投手。」

找回球速、經驗豐富是葉君璋點名王躍霖有機會接任終結者的兩大原因，這兩場最快球速有到146公里，王躍霖表示：「主要是比賽張力吧，腎上腺素有幫忙，春訓的時候最快144公里，雖然沒差幾公里，但自己投起來比較安心。」

王躍霖生涯投過58場最後一局，擔任終結者時防禦率3.97，對這個位置不陌生，王躍霖說：「前幾年有接過，那時候還在樂天（桃猿），原本是丟第8局，但因為（陳）禹勳狀況不好，所以教練團安排我們對調，心情上都是一樣，完成教練賦予的任務，抓下三個出局數，保持球隊領先。」

陳冠偉下放二軍後，名單空位拉上今天先發的伍鐸，至於牛棚戰力，林凱威近期隨隊中，葉總表示，林凱威是重要牛棚，但狀況沒到特別好，動作上還需要修正，因此隨隊觀察，有需要會拉上來。