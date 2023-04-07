快訊

獨／物流全傻了！洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

日職／3台將同登場！王柏融二軍5支0吞3K 打擊率陷1成保衛戰

中職／從棄將變主力 王躍霖有望扛龍隊終結者

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊王躍霖。記者余承翰／攝影
味全龍隊王躍霖。記者余承翰／攝影

味全龍隊6日將終結者陳冠偉下放，去年主力終結者伍鐸在本季轉任先發，留下的空缺要怎麼填補？總教練葉君璋點名，今年加盟的王躍霖「機會滿高的」。

王躍霖去年季後被富邦悍將隊釋出，獲得龍隊延攬，開季出賽2場共2局，僅被敲出1支安打，沒有掉分，另有2次三振，葉總就說：「他是目前球隊最穩定的投手。」

找回球速、經驗豐富是葉君璋點名王躍霖有機會接任終結者的兩大原因，這兩場最快球速有到146公里，王躍霖表示：「主要是比賽張力吧，腎上腺素有幫忙，春訓的時候最快144公里，雖然沒差幾公里，但自己投起來比較安心。」

王躍霖生涯投過58場最後一局，擔任終結者時防禦率3.97，對這個位置不陌生，王躍霖說：「前幾年有接過，那時候還在樂天（桃猿），原本是丟第8局，但因為（陳）禹勳狀況不好，所以教練團安排我們對調，心情上都是一樣，完成教練賦予的任務，抓下三個出局數，保持球隊領先。」

陳冠偉下放二軍後，名單空位拉上今天先發的伍鐸，至於牛棚戰力，林凱威近期隨隊中，葉總表示，林凱威是重要牛棚，但狀況沒到特別好，動作上還需要修正，因此隨隊觀察，有需要會拉上來。

王躍霖 牛棚 林凱威

延伸閱讀

中職／陳冠偉成經典賽首位下放國手 葉總解釋原因

中職／悍將2棄將遇龍翻身 王躍霖好久不見146公里球速

中職／龍隊劉基鴻三分彈炸出本色 單場4安讓兄弟吞開幕二連敗

中職／陳冠偉國際賽首K印象最深 經典賽洗禮盼再精進

相關新聞

日職／3台將同登場！王柏融二軍5支0吞3K 打擊率陷1成保衛戰

日職火腿隊二軍今天對上西武獅，共有3位台灣好手登場，王柏融10局遭張奕三球三振，總計5打數0安打，苦吞3K，打擊率只剩1成03，西武也順利以5：4擊敗火腿。 王柏融擔任先發一壘手打第五棒，他今天

中職／林智勝300轟計數器左外野亮相 開轟擊中送床墊

味全龍隊今天回到天母棒球場，迎接本季主場開幕戰，外界關注「大師兄」林智勝的300轟何時誕生，龍隊特別為他打造「NGAYA...

中職／從棄將變主力 王躍霖有望扛龍隊終結者

味全龍隊6日將終結者陳冠偉下放，去年主力終結者伍鐸在本季轉任先發，留下的空缺要怎麼填補？總教練葉君璋點名，今年加盟的王躍...

中職／陳冠偉成經典賽首位下放國手 葉總解釋原因

味全龍隊終結者陳冠偉開季狀況不佳，6日被下放二軍，成為今年中職賽季第一位被下放的經典賽中華隊國手，龍隊總教練葉君璋解釋原...

中職／球場問題多 工會：逾半球員認澄清湖有安全疑慮

中華職棒今年球季開打至今一周，球場品質卻飽受批評，球員工會今天公布針對嘉義市、澄清湖、斗六及洲際四座球場滿意度調查，其中...

中職／悍將這周不Blue 雷理莎、楊俊瀚為綠色永續開球

富邦悍將與富邦金控再度攜手打造綠色主場賽事， 4月15日、16日將在新莊棒球場舉辦「全員Run For Green」主題...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦