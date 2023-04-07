日職／3台將同登場！王柏融二軍5支0吞3K 打擊率陷1成保衛戰
日職火腿隊二軍今天對上西武獅，共有3位台灣好手登場，王柏融10局遭張奕三球三振，總計5打數0安打，苦吞3K，打擊率只剩1成03，西武也順利以5：4擊敗火腿。
王柏融擔任先發一壘手打第五棒，他今天手感依舊冰冷，前4次打數毫無建樹，最後打席碰上張奕，張奕連2顆速球取得2好0壞，最後再用指叉球讓王柏融揮空三振出局，也成功守住球隊勝利。
＼ゲームセット⚾ ／— ファイターズ on GAORA SPORTS (@gaora_fighters) 2023年4月7日
延長１０回の激闘はライオンズに軍配🦁
📺#GAORA プロ野球中継
～ファーム～
🆚@lions_officialhttps://t.co/a72z5RcGXH で生放送中⚡️#lovefighters #新時代 #seibulions pic.twitter.com/2Tlo8dVSYm
張奕總計用14球，投出三上三下，成功關門。吳念庭也有好表現，首打席就敲出安打，帶回1分打點，後續3打席選到2次保送，延長賽則擊出高飛犧牲打送回超前分。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言