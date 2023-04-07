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日職／3台將同登場！王柏融二軍5支0吞3K 打擊率陷1成保衛戰

日職／3台將同登場！王柏融二軍5支0吞3K 打擊率陷1成保衛戰

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融。 截圖自ファイターズ on GAORA SPORTS
王柏融。 截圖自ファイターズ on GAORA SPORTS

日職火腿隊二軍今天對上西武獅，共有3位台灣好手登場，王柏融10局遭張奕三球三振，總計5打數0安打，苦吞3K，打擊率只剩1成03，西武也順利以5：4擊敗火腿。

王柏融擔任先發一壘手打第五棒，他今天手感依舊冰冷，前4次打數毫無建樹，最後打席碰上張奕，張奕連2顆速球取得2好0壞，最後再用指叉球讓王柏融揮空三振出局，也成功守住球隊勝利。

張奕總計用14球，投出三上三下，成功關門。吳念庭也有好表現，首打席就敲出安打，帶回1分打點，後續3打席選到2次保送，延長賽則擊出高飛犧牲打送回超前分。

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