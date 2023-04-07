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中職／陳冠偉成經典賽首位下放國手 葉總解釋原因

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍投手陳冠偉。圖／聯合報系資料照
味全龍投手陳冠偉。圖／聯合報系資料照

味全龍隊終結者陳冠偉開季狀況不佳，6日被下放二軍，成為今年中職賽季第一位被下放的經典賽中華隊國手，龍隊總教練葉君璋解釋原因，「讓他再調整一下」。

陳冠偉2日本季初登板對中信兄弟拿下救援成功，不過當時被敲2支安打，3日對富邦悍將隊則是1出局後被連敲3安，包括高國輝的再見安打，吞下敗投，出賽2場、1.1局被敲5支安打，防禦率6.75。

葉君璋表示，陳冠偉因為參加經典賽關係，歸隊後需要休息、調整，導致開季前出賽不多，「就是讓他再調整一下，狀況沒有不好，但可以更好。」

陳冠偉在經典賽表現就不算穩定，2場出賽2.1局被敲5支安打、防禦率11.57，延續到開季，出現的警訊是中職2場登板最快球速分別是142、143公里，去年開季前兩場則是147、149公里。

葉總指出，球速影響沒有那麼大，主要是無法投到想要的位置，「原本有考慮讓他投第7、第8局，但投手教練認為乾脆讓他去二軍調整。」

陳冠偉也認為目前還差比賽感覺，到二軍可以有更多機會，「經典賽之後有些疲勞，所以備戰開季的進度有慢了一點，想要多比賽去累積實戰感覺。」

經典賽中華隊國手剩下胡智爲、江少慶、王維中尚未出賽，江少慶今天將迎來本季初登板，胡智爲則在等待輪值先發，王維中則受到膝蓋傷勢影響，預計4月中從後援投手出發。

陳冠偉 經典賽

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