中職／林智勝全壘打計數器左外野亮相 開轟擊中送床墊

味全龍隊今天回到天母棒球場，迎接本季主場開幕戰，外界關注「大師兄」林智勝的300轟何時誕生，龍隊特別為他打造「NGAYAW AKE’COUNTER」，座落於左外野平台，邀請球迷一同見證傳奇紀錄。

龍隊本季特別與眠豆腐合作打造「NGAYAW AKE’COUNTER」，為林智勝紀錄生涯全壘打數量，只要轟出一支全壘打就會更換數字，讓所有現場球迷都能一同參與這位中華職棒傳奇的偉大成就。

今年41歲的林智勝征戰職業賽場邁入第20年，如今即將要把中華職棒全壘打紀錄一舉推高突破300大關，球團本季將延續紀念球交換方案，球迷若撿到林智勝第300轟紀錄球，球團將以「智勝簽名球衣+300轟紀念商品1件+2024年球季季票」換回此球。

此外於味全龍主場賽事購票進場，並見證林智勝達成300轟的歷史一刻，當日即可獲得「林智勝300轟觀賽證書」兌換券，並可於指定期間至天母球場憑券領取「紙本觀賽證書」1份。

味全龍自2022年球季開始攜手眠豆腐，只要味全龍於主場獲勝，MVP球員和頒獎球迷都能領取「贏球龍好眠」獎項，各自帶一顆眠豆腐枕頭回家。2023球季「贏球龍好眠」活動好評持續，同時為了慶祝NGAYAW AKE COUNTER裝置落成，球團額外加碼，味全龍打者開轟直接擊中裝置床墊，該位打者獲贈眠豆腐2.0床墊乙張，同時全場球迷抽眠豆腐2.0床墊乙張。