中職／順啦！台鋼2連勝比味全優 葉保弟3打點建功

台鋼雄鷹隊中職第一個二軍賽季開出好彩頭，今天以6：3逆轉擊敗統一獅隊後，拿下開季2連勝，起步比當年味全龍隊還要順，全隊以葉保弟3分打點貢獻最亮眼。

台鋼加入中職後，今年從二軍起步，開季首戰以4：2擊敗味全龍隊，今天再擊敗統一獅隊，開季未嘗敗績，而2020年龍隊回歸後的第一年二軍賽季，直到第3場才拿下勝利。

獅隊一軍等級的古林睿煬今天到二軍調整出賽，台鋼前半段也遭其壓制，古林睿煬4.1局投出8次三振，被敲2支安打另有2次四壞保送，退場時獅隊以1：0領先。

不過獅隊換上鄭副豪投球後，台鋼展現韌性，曾宸佐在2出局後的適時安打，敲回古林留在二壘的跑者，追平比數；接著台鋼連續3次四壞保送再添1分超前。

7局下台鋼更是靠著開局3次四死球攻佔滿壘，葉保弟敲安攻下2分打點，後面2出局滿壘時，黃劼希也敲出2分打點安打，攻下4分大局奠定勝基。

獅隊投手群雖有12次三振，卻也奉送台鋼不少壘包，總計8次四壞球、1次觸身球，也讓台鋼全場8支安打雖比獅隊還少1支，卻能以3分差贏球。

葉保弟今天總計3打數1安打，3分打點，另有2次四壞保送，他在台鋼開季首戰也有單場三安演出，還是自主培訓球員的他連兩場都有好成績。