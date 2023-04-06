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日職／再飆164公里！令和怪物6局11K奪勝 賽後有一請求

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希帶著經典賽好手感，日職本季初登板就投出6局11K的成績單，最快164公里追平日職生涯最快球速。 截圖自影片
佐佐木朗希帶著經典賽好手感，日職本季初登板就投出6局11K的成績單，最快164公里追平日職生涯最快球速。 截圖自影片

「令和怪物」佐佐木朗希帶著經典賽好手感，日職本季初登板就投出6局11K的成績單，最快164公里追平日職生涯最快球速，幫助羅德隊以6：1擊敗火腿隊，不過賽後卻有一項請求，「我比較習慣被叫朗希」。

經典賽為日本隊繳出好投的佐佐木朗希，今天重返日職的第一戰，對火腿隊展現壓倒性宰制力，局局都有三振，第4局2出局開始，更是連續5次讓對手揮棒落空三振，其中對決清宮幸太郎兩打席都是三振，包括一次3球三振。

佐佐木朗希的本季初登板投80球收工，6局僅被敲出1支安打，沒有保送，11次三振，沒有失分，他說：「在經典賽體驗過奪冠的滋味，希望在羅德也能複製相同感受。」

在第1局對決萬波中正時，佐佐木朗希投到第5球球速飆升到164公里，是本場最速，也追平日職生涯紀錄，而他個人最速是在今年經典賽熱身賽對中日龍隊投出的165公里。

佐佐木朗希站上投手丘時，全場觀眾一起喊著「佐佐木」為他應援，不過他賽後笑說：「一開始聽到的時候還想說是誰？後來才發現是我，很謝謝球迷，太棒了。」佐佐木朗希在英雄訪問時說，叫什麼都可以，但自己比較習慣聽到朗希，現場觀眾也以掌聲回應。

佐佐木朗希很開心隊友能更先得分，自己也有守住勝利；羅德全場10支安打，其中中村獎吾敲出3安打，包括第1局先馳得點的二壘安打。

佐佐木朗希 經典賽

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