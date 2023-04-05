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中職／118次中繼成功平紀錄 陳禹勳看好後繼有人

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊陳禹勳今天收下第118次中繼成功，與高建三並列中職史上最多中繼成功。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊陳禹勳今天收下第118次中繼成功，與高建三並列中職史上最多中繼成功。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊今晚以5：4擊敗富邦悍將，猿隊投手陳禹勳以0.1局無失分的成績，拿下生涯第118次中繼成功，追平高建三保持的中職史上最多中繼成功紀錄，陳禹勳認為後繼有人，要感謝教練對自己的信任。

猿隊前半段原本以4：2領先，7局下悍將靠著申皓瑋2分砲追平，不過8局上猿隊又靠林泓育適時安打敲回超前分。

8局下陳禹勳登板，先被王正棠敲安，接著王勝偉犧牲短打成功推進，又對林哲瑄投出保送，猿隊改由蘇俊璋接手，只投1球就讓范國宸擊出雙殺打瓦解攻勢，陳禹勳也因而進帳中繼成功。

對於追平高建三紀錄，陳禹勳認為自己是運氣好，從前任總教練洪一中、投手教練吳俊良，到現任總教練曾豪駒、投手教練許銘傑，都對自己十分信任，「我才能夠比別人早上去投，也比較多機會。」

同一天統一獅隊陳韻文也以130次救援成功刷新中職紀錄，陳禹勳恭喜陳韻文，「他真的厲害，一開始也是有先發，能夠有這樣的紀錄不容易。」

不過陳禹勳也指出，隨著台鋼雄鷹、味全龍隊等年輕球員竄出，加上分工精細，這些紀錄「以後一定會有人再打破」，因此他不會太過在意，「我以前也會很在意，每場會看防禦率這些，但發現會影響到生活，現在出球場就是下班，才不會給自己太大壓力。」

陳禹勳 中職

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