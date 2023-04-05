中職／雨打不斷強烈意念 陳鴻文轉隊首戰對高國輝笑了

陳鴻文改披樂天桃猿隊戰袍，第一戰就對上前東家富邦悍將隊，繳出5局失1分好投，即使賽事因雨勢中斷，他還是堅持要上，總教練曾豪駒看到他的強烈意念，陳鴻文則說：「很開心可以繼續在球場上。」

今晚在新莊棒球場的猿悍將之戰，比賽先因雨晚半小時開打，4局上打到一半又再次暫停了38分鐘，續戰後悍將換下先發投手陳仕朋，陳鴻文卻是繼續站上投手丘，而且投完5局才退場。

陳鴻文總計投92球，被敲6支安打，另有5次三振，不過2次四壞加上2次觸身球，是他給轉隊首戰打「60分」勉強及格的原因，陳鴻文說：「保送觸身太多不應該。」

猿隊曾總則認為陳鴻文表現滿好的，「他投球很聰明，速度沒有年輕時候快，但懂得用快慢搭配，讓悍將打者難以掌握。」尤其是比賽因雨中斷後仍續投，「他有強烈意念，我想不一定是說對誰，但是轉隊第一場，對他來說是有意義的。」