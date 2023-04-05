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中職／雨打不斷強烈意念 陳鴻文轉隊首戰對高國輝笑了

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
陳鴻文轉戰樂天桃猿隊首場先發就對上老東家富邦悍將隊。記者陳正興／攝影
陳鴻文轉戰樂天桃猿隊首場先發就對上老東家富邦悍將隊。記者陳正興／攝影

陳鴻文改披樂天桃猿隊戰袍，第一戰就對上前東家富邦悍將隊，繳出5局失1分好投，即使賽事因雨勢中斷，他還是堅持要上，總教練曾豪駒看到他的強烈意念，陳鴻文則說：「很開心可以繼續在球場上。」

今晚在新莊棒球場的猿悍將之戰，比賽先因雨晚半小時開打，4局上打到一半又再次暫停了38分鐘，續戰後悍將換下先發投手陳仕朋，陳鴻文卻是繼續站上投手丘，而且投完5局才退場。

陳鴻文總計投92球，被敲6支安打，另有5次三振，不過2次四壞加上2次觸身球，是他給轉隊首戰打「60分」勉強及格的原因，陳鴻文說：「保送觸身太多不應該。」

猿隊曾總則認為陳鴻文表現滿好的，「他投球很聰明，速度沒有年輕時候快，但懂得用快慢搭配，讓悍將打者難以掌握。」尤其是比賽因雨中斷後仍續投，「他有強烈意念，我想不一定是說對誰，但是轉隊第一場，對他來說是有意義的。」

陳鴻文希望外界不需要特別聚焦對決前東家，「就是換件球衣比賽，我很開心，沒有生氣，可以繼續在這裡比賽，還有機會在球場對上前隊友，不小心觸身球打到高國輝的時候，我們也都在笑啊，那一球真的是不好意思，對林哲瑄的也是。」

陳鴻文轉戰樂天桃猿隊首場先發就對上老東家富邦悍將隊。記者陳正興／攝影
陳鴻文轉戰樂天桃猿隊首場先發就對上老東家富邦悍將隊。記者陳正興／攝影

陳鴻文 樂天桃猿 陳仕朋

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