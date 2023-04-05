中職／不受雨勢影響 猿扳倒悍將維持不敗之身

新莊棒球場的雨勢斷斷續續，今晚的富邦悍將隊與樂天桃猿隊之戰也打打停停，悍將堅持打下去，也展現韌性在7局下靠著申皓瑋2分砲扳平，然而猿隊還是在8局上拿下超前分，最終以5：4擊敗悍將，維持開季至今不敗之身。

開賽前的雨勢讓此戰晚半小時開打，4局上的一波雨勢又暫停了38分鐘，好不容易又打到7局上結束，結果8點35分場地再次蓋上大帆布，悍將總教練丘昌榮想繼續打的意念強烈，在9點42分又恢復比賽。

悍將先發投手陳仕朋首局就被敲5支安打丟掉3分，4局投到2出局後因失誤又掉1分，之後比賽因雨暫停，也就順勢退場，總計3.2局被敲6支安打，丟掉4分（3分責失）。

陳鴻文面對老東家倒是力撐5局，被敲6支安打，有4次三振、4次四死球，不過只掉了1分，是在4局下被申皓瑋、孔念恩連敲兩支二壘安打而失分，該局退場時還大聲吼叫激勵自己。

然而陳鴻文的勝投資格還是被前隊友們打掉，6局下悍將先靠著兩支安打加上推進攻下1分，7局下面對2：4落後，悍將又靠著高國輝先敲出二壘打開啟攻勢，1出局後申皓瑋一發中外野全壘打棒打陳冠宇，一棒扳平比數。

8局上賴智垣接手，卻是四壞加安打被猿隊攻佔一、三壘，林泓育的適時安打再次要回領先，富藍戈接手後雖在1出局後被廖健富敲安製造滿壘劇場，不過靠著三振、投手上方飛球接殺，凍結壘包。