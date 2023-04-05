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中職／罕見護具吃球！進壘不算失誤 紀錄這樣看

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
新莊棒球場樂天桃猿隊與富邦悍將隊之戰，猿隊中繼投手邱駿威對范國宸的打席，球一度卡在捕手林泓育護具中。記者陳正興／攝影
新莊棒球場樂天桃猿隊與富邦悍將隊之戰，猿隊中繼投手邱駿威對范國宸的打席，球一度卡在捕手林泓育護具中。記者陳正興／攝影

今天新莊棒球場樂天桃猿隊與富邦悍將隊之戰出現特殊狀況，6局下悍將進攻時，猿隊中繼投手邱駿威對范國宸投球時，球提前落地，反彈後卡在捕手林泓育的護胸與球衣之間，裁判開會討論後，判二壘的王勝偉進占三壘，原本記林泓育失誤，隨後收回。

根據棒球規則5.09（G）條款中記載：「投球停於主審或捕手之面具或其隨身用具上，為比賽停止球，跑壘員得進一個壘。」王勝偉推進一個壘包沒有問題。

不過這個進壘，紀錄組最初記林泓育失誤，隨後改為投手暴投、不計失誤，紀錄組也解釋，原記錄為捕手失誤，經翻閱規則後，該行為並不構成失誤條件，故將捕手之失誤記錄取消，更正為記錄投手邱駿威暴投。

差異在於事件起因的判斷，因為先有暴投才有比賽停止球的出現，而非林泓育的失誤才造成停止球，因此紀錄上以暴投解釋這次的停止球造成跑壘員進壘事件。

林泓育 王勝偉 棒球

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