中職／史上第一！陳韻文130次救援成功 大餅、賈西見證

統一獅隊陳傑憲一發逆轉兩分砲為今晚的大紀錄鋪路，陳韻文9局上登板封鎖味全龍隊，在林岳平、賈西兩位傳奇守護神面前，締造史上最多生涯130次救援成功，幫助獅隊以3：1拿下二連勝。

9局上獅隊2分領先，陳韻文站上投手丘，先讓劉基鴻敲出游擊滾地出局，接著再讓林孝程敲出中外野飛球出局，最後高孝儀敲出的游擊滾地被穩穩傳進一壘手手套，陳韻文以三上三下漂亮拿下生涯第130次救援成功。

昨天才剛追平129次救援成功紀錄，陳韻文今天馬上又獲得機會成功超越，原紀錄保持人「大餅」林岳平是自家總教練，生涯124次救援成功的賈西則以龍隊教練身分同場見證，130次救援成功前無古人，僅花了351場、388局，年齡是27歲又128天，這三項數據也難有來者。

龍隊1局上2出局後，靠著郭天信保送後盜上二壘，林智勝敲出適時的中外野平飛安打，先馳得點。

落後的獅隊沒有沉寂太久，3局下2出局後，林靖凱先選到四壞保送上壘，陳傑憲再敲出右外野全壘打，這發本季首轟幫助獅隊以2：1逆轉比數；6局下胡金龍在二壘有人時的安打為獅隊再添1分。

獅隊先發投手克維斯首局亂流後未再掉分，最終投完5局被敲3安，僅失1分，另有5次三振、4次四壞，拿下勝投。