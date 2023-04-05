中職／陳金鋒、王勝偉傳功 劉俊豪力爭上游

從自培到卡位一軍開季名單，富邦悍將隊劉俊豪在攻守都有好表現，打擊上他歸功二軍總教練陳金鋒的「特調」，守備上也積極找游擊教科書王勝偉請益。

去年球季尾聲劉俊豪升上一軍，但都擔任二壘手，今年開季從一軍出發，在昨天首度先發游擊，沒有失誤，另外5打數2安打、2分打點，包括生涯第一支二壘安打也出爐。

劉俊豪表示，游擊位置守備起來不會陌生，因為平常就有練習，「去年季末上來一軍有一點成績，春訓也表現不錯，現在想要把握每次機會。」

去年在一軍7場出賽，劉俊豪敲出7支安打、3分打點，打擊率3成68，今年球季3場3安、2分打點，打擊率4成29，他表示，鋒哥陳金鋒提醒自己很多細節，一些基本動作的調整就靠量化訓練去維持。」

至於游擊守備面，劉俊豪也很積極，請教同隊學長王勝偉，「問他細節、場上觀察狀況等。」最受用的指導是，王勝偉曾對劉俊豪說，作為游擊手就是要指揮內野，「不要怕指揮其他學長，都要去喊。」他也鼓勵劉俊豪，「雖然你年輕，但不要怕去表現。」