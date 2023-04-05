快訊

全力支持柯文哲參選2024 黃珊珊：他會是最好的總統人選

蔡總統會麥卡錫前中共突軍演 總統府回應了

清明燒近400萬賓士車給祖先？ 倒楣車主盼揪公墓放火者求償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／霍爾的亞洲初體驗 要轉三振型、臭豆腐Not Good

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊洋投霍爾。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊洋投霍爾。記者余承翰／攝影

樂天桃猿新洋投霍爾昨晚初登板就拿下勝投，但5.1局失4分讓他感受到亞洲打者大不同，接下來要嘗試多拚三振，而他已經嘗試過台灣「特色」食物，吃下第一口臭豆腐直呼：「Not Good。」

霍爾昨天對富邦悍將隊5.1局被敲7支安打，包含5局下挨了林哲瑄一轟，丟掉4分，但猿隊打線火力支援讓他拿下勝投，霍爾說：「表現可以更好，不過可以幫球隊贏球就不錯。」

首度來到亞洲發展，霍爾表示，打者的形態跟美國很不同，「之前有用的策略，在這裡未必有用，這是學習的過程，我會試著調整。」雖然在美國並非三振型投手，但他認為到台灣後容易取得2好球，「可以多試著追求三振。」

霍爾在釀酒人隊小聯盟時期曾跟王維中當過隊友，不過來台後兩人還沒聯絡過，霍爾說：「他是很好的隊友，很有趣的一個人，我們常一起出去，他在這裡應該是個典範吧。」

霍爾已經體驗過台式食物，包括臭豆腐、東山鴨頭和挫冰，坦言臭豆腐嘗起來的味道跟聞起來一樣臭，倒是對挫冰讚譽有佳，努力向媒體形容這項食物「很好吃」。

至於台式應援，霍爾坦言看到感覺很特別，「之前只有在足球、籃球看過啦啦隊，昨天雖然很大聲，不過開始投球後就不會受到影響，很快能夠適應。」

樂天桃猿 富邦悍將 林哲瑄

延伸閱讀

中職／桃猿16安密集掃射打穿悍將 僅存的不敗球隊

中職／江國豪主場對決霍爾 悍將失誤掉分三局完落後猿隊

中職／月薪百萬等級期待 江少慶和王維中的關鍵年

中職／銀河爪怎麼輸？中信兄弟熱身賽6連勝創紀錄

相關新聞

中職／相隔307天開轟…林哲瑄有感慨 也有「神器」加持

富邦悍將隊林哲瑄昨晚轟出陽春砲，距離上次開轟相隔近1年，心情上很興奮，直呼：「感覺不錯。」也透露有「神器」相助，今年開始...

中職／隔2年與林哲瑄同場開轟 高國輝：讓彼此更好

富邦悍將隊高國輝去年打到7月首轟才出爐，今年則是球隊第3戰就開轟，與林哲瑄同場開轟，相同的是都有用「冰球」球棒，只不過一...

日職／宋家豪9球收下中繼成功 松井裕樹最年輕200救援

日職樂天隊宋家豪今天中繼登板，面對西武隊投完1局僅用9球，拿下生涯第90次中繼成功，距離生涯百中繼進入倒數階段，持續朝本...

日職／王柏融持續低迷 二軍4打數掛蛋連兩戰沒上壘

王柏融在日職火腿二軍持續低迷，今天發出戰樂天先發打滿全場，4打數0安打還吞下1K，打擊率持續下探至1成25，越來越像「育成」選手。 休息2天後王柏融重返先發火腿二軍打線，並且擔任左外野手打第三棒

圖輯／中職邀請歌手閻奕格開球 球賽目前因雨暫停

中華職棒下午在新莊棒球場舉行，由富邦悍將出戰樂天桃猿，開賽前特地邀請歌手閻奕格在現場演唱、開球，無奈天空飄起雨來，場地上...

中職／霍爾的亞洲初體驗 要轉三振型、臭豆腐Not Good

樂天桃猿新洋投霍爾昨晚初登板就拿下勝投，但5.1局失4分讓他感受到亞洲打者大不同，接下來要嘗試多拚三振，而他已經嘗試過台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦