中職／霍爾的亞洲初體驗 要轉三振型、臭豆腐Not Good

樂天桃猿新洋投霍爾昨晚初登板就拿下勝投，但5.1局失4分讓他感受到亞洲打者大不同，接下來要嘗試多拚三振，而他已經嘗試過台灣「特色」食物，吃下第一口臭豆腐直呼：「Not Good。」

霍爾昨天對富邦悍將隊5.1局被敲7支安打，包含5局下挨了林哲瑄一轟，丟掉4分，但猿隊打線火力支援讓他拿下勝投，霍爾說：「表現可以更好，不過可以幫球隊贏球就不錯。」

首度來到亞洲發展，霍爾表示，打者的形態跟美國很不同，「之前有用的策略，在這裡未必有用，這是學習的過程，我會試著調整。」雖然在美國並非三振型投手，但他認為到台灣後容易取得2好球，「可以多試著追求三振。」

霍爾在釀酒人隊小聯盟時期曾跟王維中當過隊友，不過來台後兩人還沒聯絡過，霍爾說：「他是很好的隊友，很有趣的一個人，我們常一起出去，他在這裡應該是個典範吧。」

霍爾已經體驗過台式食物，包括臭豆腐、東山鴨頭和挫冰，坦言臭豆腐嘗起來的味道跟聞起來一樣臭，倒是對挫冰讚譽有佳，努力向媒體形容這項食物「很好吃」。

至於台式應援，霍爾坦言看到感覺很特別，「之前只有在足球、籃球看過啦啦隊，昨天雖然很大聲，不過開始投球後就不會受到影響，很快能夠適應。」