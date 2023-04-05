中職／悍將劉俊豪先發守游擊 跟學長王勝偉多請教

中職富邦悍將曾經歷過2次選秀落選的劉俊豪，今年開季從一軍出發，昨天首度一軍先發守游擊，他今天表示，平常都會去請教同樣為游擊手的學長王勝偉，學長也鼓勵他表現自己。

21歲的劉俊豪經過2020年、2021年選秀落選，在2021年季中以自主培訓選手身分加入悍將，再轉為正式選手，本季順利從開季一軍出發。

劉俊豪之前在二軍大部分是守游擊，不過去年在一軍都是守二壘。昨天悍將對樂天桃猿隊賽事，劉俊豪一軍生涯首度先發守游擊，打擊方面有雙安、2打點演出；今天賽事持續先發守游擊。

劉俊豪今天受訪時表示，以前就有在守游擊，並不會陌生，會多跟悍將39歲資深學長、9座游擊金手套得主王勝偉請教，王勝偉也提醒劉俊豪如何在場上觀察狀況，「學長跟我說在游擊要去指揮內野，不要怕說其他人是學長，一樣要去幫忙指揮，他說雖然我很年輕，但不要怕在場上去表現自己。」

劉俊豪在去年季末升上一軍，本季剛開始就有不錯表現，他說：「去年季末上來有點成績，在春訓熱身賽也打得不錯，現在想要把握每一次機會。」昨天劉俊豪從高苑工商小1屆的學弟邱駿威手中敲出安打、帶有2分打點，對此他今天笑說：「雖然高中時在隊內賽有打過他的球，但感覺很不一樣，變成對手對決。」