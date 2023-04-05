中職／隔2年與林哲瑄同場開轟 高國輝：讓彼此更好

富邦悍將隊高國輝去年打到7月首轟才出爐，今年則是球隊第3戰就開轟，與林哲瑄同場開轟，相同的是都有用「冰球」球棒，只不過一個在明一個在暗。

「老實說，去年狀況比較差。」高國輝談到今年首轟早早出爐如此解釋，「每年都會有新的狀況，就是去享受比賽。」他也認為今年手感從熱身賽時就維持得不錯，「就算沒有安打，擊球手感也是好的。」

高國輝與林哲瑄上次同場開轟已是2020年10月6日，地點同樣在新莊球場，還是高國輝生涯第150轟的日子，今年兩人在季初就調整得不錯，高國輝表示，兩人常常會討論打擊，「讓彼此更好」。

另一個共通點是「冰球」球棒，林哲瑄今年球季拿來實戰，開轟那球就是此特殊造型球棒，高國輝則拿來練習使用，上場還是拿原本習慣球棒，高國輝解釋：「這個球棒可以讓揮棒變快、軌跡變小，能夠幫助身體適應，去年底就開始使用了。」

今天悍將與樂天桃猿隊之戰，對方預計派出前悍將隊的陳鴻文先發，昨天賽前陳鴻文透露很想跟高國輝對決，高國輝也說：「其實之前就有對過（中信兄弟時期的陳鴻文），過這麼多年再次對決，我會全力以赴。」高國輝生涯對陳鴻文敲出3轟、對戰打擊率3成75。