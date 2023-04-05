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中職／宋嘉翔連蹲3場休一下 林立重返1棒曾總給解答
18歲捕手宋嘉翔近期成為樂天桃猿隊陣中亮點，連3場先發後今天板凳待命，總教練曾豪駒解釋純為正常輪休，另外也解釋林立重回第1棒的考量。
宋嘉翔開季前三戰都先發蹲捕，守備本來就有一定水準，打擊率更是3成64的高標準，只不過今天在新莊球場對富邦悍將隊改由林泓育蹲捕，曾總解釋，純為正常安排球員休息的調度，而宋嘉翔這幾場無論攻守都有符合教練團的期待。
猿隊今年前兩戰讓陳晨威扛1棒、去年MVP林立打第3棒，只不過這兩場林立回到第1棒，陳晨威坐板凳，中外野防區則交給成晉。
曾豪駒表示，熱身賽以來就在尋找最佳隊形，昨天感覺不錯，所以今天就繼續維持相同運轉，林立回到1棒後，就看陳晨威狀況去調整，成晉在二軍外野三個位置都守過，讓他扛中外野不會擔心。
另外考量對戰，猿隊今天也將陳俊秀、林承飛排上先發，能夠靈活調整陣型，曾豪駒表示，這是因為春訓時都有讓球員多練守位，才有調度空間。
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