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中職／相隔307天開轟…林哲瑄有感慨 也有「神器」加持

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊林哲瑄今年改用「冰球握把」型球棒。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊林哲瑄今年改用「冰球握把」型球棒。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊林哲瑄昨晚轟出陽春砲，距離上次開轟相隔近1年，心情上很興奮，直呼：「感覺不錯。」也透露有「神器」相助，今年開始改用「冰球握把」型球棒，一支成本貴1000元，但是值得的投資。

林哲瑄去年球季直到6月1日才敲出全壘打，但也是該季唯一一轟，因為7月23日就因受傷球季提前報銷，今年努力復健趕上開季，連續3場出賽都有敲安，昨晚更在對樂天桃猿隊時敲出首轟。

相隔307天開轟，林哲瑄表示：「很興奮，復出之後的第一支，也帶動球隊士氣，感覺不錯。」

林哲瑄也秀出昨晚的開轟球棒，握把底部多了一塊「冰球」形狀的木頭，目的是提升揮棒速度，去年美職國聯MVP高史密特（Paul Goldschmidt）以及亞瑞納多（Nolan Arenado）都是愛用者。

林哲瑄準備8支這款特殊球棒，從官辦熱身賽試用後就開始敲安，開季自然沿用下去，他表示：「揮棒動作可以更快一點，看球也就可以再看久一點。」林哲瑄透露，統一獅隊蘇智傑也有使用。

今年悍將開季1勝1敗1和，輸的比賽有展現反攻氣勢、和局也是落後逼平，林哲瑄也認為今年不太一樣，「年輕球員多，他們在場上拚命的氣氛，帶動全隊一起衝刺。」

林哲瑄 冰球 樂天桃猿

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