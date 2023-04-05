日職／宋家豪9球收下中繼成功 松井裕樹最年輕200救援

日職樂天隊宋家豪今天中繼登板，面對西武隊投完1局僅用9球，拿下生涯第90次中繼成功，距離生涯百中繼進入倒數階段，持續朝本季目標推進中。

宋家豪今天在7局上登板，面對球隊1：0領先，雖然在1出局後對佐藤龍世連投四顆壞球保送，不過接下來連續讓古賀悠斗、兒玉亮涼敲出飛球出局，只投不到10球就收工，最快球速143公里，拿下本季第3次中繼成功，防禦率仍是0。

樂天隊今天先發投手早川隆久投6局被敲4支安打，沒有掉分，另有5次三振、1次四壞保送，接手的3名牛棚投手也皆無失分，聯手以1：0完封西武。

其中松井裕樹9局上雖然被敲安打又有保送，一度形成1出局二、三壘有人，但靠著三振、飛球出局凍結壘包，拿下生涯第200次救援成功，年僅27歲又5個月，締造日職最年輕紀錄。