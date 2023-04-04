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中職／看好宋嘉翔未來性 林泓育要他：有事就來找我

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊18歲捕手宋嘉翔。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊18歲捕手宋嘉翔。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊盛產強打捕手，18歲的宋嘉翔有望傳承火炬，新球季開打以來3戰都擔任先發捕手，表現有目共睹，林泓育看這位小後輩大讚有未來性，「我告訴他，我覺得你可以承擔比賽的輸贏，有事就來找我，我會幫你。」

宋嘉翔3戰累積11打數敲4安打、打擊率3成64，在與投手的搭配上也獲得好評，總教練曾豪駒表示，「嘉翔表現超齡，在比賽掌握度上，有看到我們想在他身上看到的優點，包括和投手的對應、擋球，危機時和投手的配合。」至於進攻上，曾豪駒說現階段只希望他把好球帶設定好、確實擊球，其他的不用想太多。

被問到這位小學弟的表現，林泓育爆料，「我們有偷偷發現，他自己會去做功課。」拿起手機記錄比賽狀況的模樣，都映入學長眼簾，林泓育說：「他有天賦，也很努力。」

初入職棒的宋嘉翔如同一張白紙，林泓育提到，目前對他來說都是陌生的狀態，球來就接、好球來就打、壞球來就不打，狀況都非常單純，「當他很有經驗、有想法時，反而可能出錯機率會變高。」

林泓育說捕手是個很難的位置，很多事情要發生後，才能感受到學長在講什麼，但只要他有需要，「不管任何事情，我會幫你！」

林泓育 曾豪駒 樂天桃猿

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